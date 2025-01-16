Коркино, Челябинская область, 16 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинской области уволили врача-травматолога больницы города Коркино после того, как родственники пациентов сняли его на видео в нетрезвом виде на рабочем месте. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Кадр из видео

«В связи с последними событиями в Городской клинической больнице № 1 Коркино врач-травматолог данного медицинского учреждения был уволен. Министерство здравоохранения Челябинской области инициировало проведение проверки в отношении руководства медучреждения», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В минздраве отметили, что в составе хирургической службы горбольницы работает ещё один травматолог и семь врачей-хирургов. По словам представителей ведомства, горожанам в полном объёме оказывают экстренную, неотложную и плановую хирургическую медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура города Коркино 14 января начала проверку после публикаций СМИ о нахождении в одной из больниц города врача в нетрезвом состоянии. По данным СМИ, из-за этого было сорвано несколько операций. Родственники пациентов сняли происходящее на видео и вызвали полицию. Медика, находившегося в пьяном виде, отстранили от выполнения обязанностей.

В прокуратуре организовали приём граждан по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи, в том числе этим работником.

В декабре сотрудники силовых ведомств задержали главного врача Балашихинской больницы, депутата городского Совета депутатов Балашихи Михаила Антипова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, главврач на протяжении нескольких лет получал деньги за покровительство от ряда сотрудников возглавляемого им медучреждения.