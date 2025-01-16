* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 16 января, 2025, 13:42 — ИА Регнум. После начала спецоперации на Украине 75% министров сбежали из Киева на запад страны, заявил 16 января бывший украинский президент Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

TASS /EPA

«Власть — это не только (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский. Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве. 75% министров были не в Киеве, и это было преступно», — сказал Порошенко в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».

Он добавил, что уехавшие министры приезжали на заседания в Киев с запада страны, после чего возвращались обратно. По его словам, аналогичным образом поступало руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава МИД Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские власти рассматривали возможность переезда в Лондон в феврале 2022 года. Он добавил, что 8–10 февраля 2022 года сам предлагал вариант с релокацией. Речь шла не только о переезде за рубеж, но и о переносе финансов — для дальнейшего управления государством, заключил Пристайко.

Ранее экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что Зеленский активно скупает зарубежную недвижимость с целью побега. По словам Медведчука, украинские бойцы сегодня гибнут не за родину, а за коррупционные схемы представителей киевского режима.