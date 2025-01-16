Курская область, 16 января, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки превысили 210 человек, также были уничтожены две боевые машины пехоты противника и ряд другой техники, сообщила в четверг, 16 января, пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь миномётов», — сказано в сообщении.

В указанный период подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области. Была отражена контратака противника. Ударами авиации и огнём артиллерии поражались живая сила и техника противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести — Сумской области.

Всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 52,3 тыс. военных, 305 танков, 231 боевую машину пехоты, 170 бронетранспортёров, 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 15 января «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник сообщили, что подразделения российских войск уничтожили в городе Сумы штаб с офицерами ВСУ, которые руководили нападением на Курскую область.

14 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно рассмотрит законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий военнослужащих, отражающих атаки Вооружённых сил Украины в Курской области.