Ростов-на-Дону, 16 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сообщения о попытке побега заключённых из СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщили «Известия» в четверг, 16 января.

ARKADY BUDNITSKY/EPA/ТАСС

В ряде СМИ и Telegram-каналов ранее появились сообщения, что 14 января несколько заключённых попытались сбежать из изолятора, сделав подкоп. По этим данным, план не удался, поскольку один из заключённых сообщил о нём надзирателям. В камерах провели обыски, обнаружив, в частности, мобильные телефоны, а также шампуры, отмечалось в сообщениях.

Чрезвычайных происшествий, в том числе попыток побегов, в исправительных учреждениях в 2025 году не зарегистрировано, добавили представители ФСИН.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря 2024 года трое осуждённых сломали решётку на окне и сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. Все они были задержаны к вечеру следующего дня. Сопротивление беглецы не оказывали.

26 октября 2024 года шесть заключённых исправительной колонии № 2 в Липецке, отбывавших наказание за тяжкие преступления, сбежали через подкоп. Пятерых из них быстро задержали, ещё один сбежавший был пойман 6 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц колонии. Заключённые готовили побег более полугода, прорыв для этого два тоннеля длиной 65 м.