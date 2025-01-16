Москва, 16 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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«Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещённых лиц и начала работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий, со своими семьями воссоединятся освобождаемые в результате сделки израильские заложники и палестинские заключённые. Мы ожидаем, что в их число войдёт и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов», — отметила она.

Захарова высоко оценила посредничество Катара и Египта в процессе мирного урегулирования. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.

«Полагаем, что заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического регулирования палестинской проблемы на общепризнанной международной правовой основе. Конечной целью является создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавила представитель МИД.

По её словам, альтернативы вышеописанному подходу не существует. Кроме того, Захарова обратила внимание, что именно такая формула урегулирования была одобрена Генассамблеей и Совбезом ООН.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.