Россия рассчитывает, что соглашение Израиля и ХАМАС приведёт к стабилизации
МИД: Россия рассчитывает, что соглашение Израиля и ХАМАС приведёт к стабилизации
Москва, 16 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещённых лиц и начала работ по восстановлению разрушенного в ходе боевых действий, со своими семьями воссоединятся освобождаемые в результате сделки израильские заложники и палестинские заключённые. Мы ожидаем, что в их число войдёт и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов», — отметила она.
Захарова высоко оценила посредничество Катара и Египта в процессе мирного урегулирования. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.
«Полагаем, что заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического регулирования палестинской проблемы на общепризнанной международной правовой основе. Конечной целью является создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавила представитель МИД.
По её словам, альтернативы вышеописанному подходу не существует. Кроме того, Захарова обратила внимание, что именно такая формула урегулирования была одобрена Генассамблеей и Совбезом ООН.
Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.