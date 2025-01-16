Красногорск, 16 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. В Подмосковье классный руководитель под предлогом экскурсии украл у родителей учеников 990 тыс. рублей, сообщили 16 января в пресс-службе московского главка МВД РФ.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы задержали бывшего школьного учителя, подозреваемого в мошенничестве», — сказано в сообщении.

По информации следователей, 37-летний классный руководитель из Подмосковья собрал с 28 родителей учеников суммарно 990 тыс. рублей, пообещав организовать на эти деньги экскурсию в один из городов РФ. Мужчина неоднократно откладывал эту поездку, а также игнорировал просьбы родителей вернуть деньги. Впоследствии он уволился и перестал выходить на связь.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года силовики арестовали в государственной Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге четырёх преподавателей, которые создали преступную группу. Подозреваемые трудоустроили более 80 «мёртвых душ». Зарплату участники группы делили между собой.