Симферополь, 16 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Российские журналисты вынудили телефонного мошенника с Украины сказать под запись, что Крым «московский», сообщил Telegram-канал «ЧП/Крым».

Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

Канал опубликовал аудиозапись разговора. Звонивший представился «представителем одного из крупных московских операторов», однако звонил с турецкого номера и говорил с лёгким акцентом, заявив, в частности, что звонит «с Москвы».

Собеседник журналиста заявил ему о якобы существующей необходимости продлить «договор на номер». Подключившиеся к разговору сотрудники СМИ поинтересовались, работает ли кол-центр в Днепропетровске на дизельном генераторе и прилетала ли в него сегодня ракета.

Звонивший продолжал уверять, что он находится в Москве. Тогда у него спросили, чей Крым.

«Московский», — ответил собеседник журналистов.

Сотрудники СМИ отреагировали на этот ответ аплодисментами.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совфед подготовил пакет законодательных актов, касающихся защиты граждан от финансовых мошенников.

В декабре президент России Владимир Путин выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам. Сославшись на главу Сбербанка Германа Грефа, он отметил, что со счетов граждан только с территории Украины под контролем спецслужб этой страны у россиян выманили более 250 млрд рублей. Президент рассказал, что его знакомые, услышав в трубке незнакомый голос и предложения о совершении каких-либо действий, сразу прекращают разговор, и посоветовал всем поступать так же.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин ранее назвал самые распространённые способы мошенничества в 2024 году. Чаще всего аферисты звонят сотрудникам компаний и представляются руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств. Немкин добавил, что, используя подобный метод мошенничества, злоумышленники стараются создать у жертвы ощущение неотложности.