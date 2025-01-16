Москва, 16 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении средств при исполнении гособоронзаказа возбудили в отношении бывшего директора по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николая Борисова. Об этом сообщила 16 января пресс-служба СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Экс-директора государственного завода, расположенного в Ростове-на-Дону, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело возбуждено военными следователями.

Отмечается, что в 2021 году предприятие «10 ГПЗ» заключило более 70 договоров о поставке подшипниковой продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Стоимость продукции составляла не менее 1,5 млрд рублей.

«В 2022 году Борисов путём необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по решению суда Борисова поместили под арест.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре ФСБ проинформировала о проведении обысков у руководителей трёх подшипниковых заводов в рамках дела о крупном хищении средств при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Масштабные следственные действия прошли на предприятиях «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и тверском «ГПЗ-2», а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

В спецслужбе уточнили, что обыски прошли в рамках дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении должностных лиц Десятого ГПЗ. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей.