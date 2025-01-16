Осло, 16 января, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Генсек Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик заявил, что считает отстранение российских спортсменов от международных турниров необходимой мерой, направленной на проявление солидарности с Украиной. Его слова приводит Odds.ru.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы и Международный союз биатлонистов (IBU) считаем, что это решение необходимо, чтобы проявить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность его участников спортивных и неспортивных мероприятий», — отметил он.

В марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре советский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов. Он добавил, что норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с турниров, чтобы потом побеждать во всех состязаниях.