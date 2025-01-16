Москва, 16 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. МВД России начало розыск Ольги Иделевич, которая заморила голодом шестилетнего сына в Мексике. 15 января мексиканские правоохранительные органы передали документы на розыск девушки российским. Ранее СМИ сообщали, что Ольга могла бежать из Мексики в Россию, однако пока эта информация официально не подтвердилась. Девушку продолжают искать как в Мексике, так и в её родной Амурской области. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Соцсети

Оперативники предполагают, что девушка могла покинуть территорию Мексики и бежать на родину, в Россию.

«Сутки назад правоохранительные органы Мексики передали юридически значимые документы по скончавшемуся в Мексике малолетнему ребенку Омару и его матери россиянке Ольге Иделевич в систему МВД России. В настоящий момент рассмотрением обращения занимаются на федеральном уровне: паспортно-визовая служба и российские правоохранительные органы. Полиция разыскивает Ольгу на территории России, в том числе и в Амурской области», — рассказал собеседник.

По последним данным, установить местоположение Ольги Иделевич пока не удалось.

В разговоре с журналистами ИА Регнум глава Бурейского муниципального округа Амурской области Андрей Литвинов сообщил, что девушка пока не появлялась в родном поселке Новобурейский.

«Вчера было совещание по данной ситуации, однако пока какой-либо информации о местоположении девушки нет. Более того, за последние сутки в рамках электронного документооборота Ольга Иделевич на поездах и самолетах не передвигалась. Подтвердить, что она находится на территории России, в настоящий момент не могу. Родственники девушки пока также не выявлены. Поиском девушки и её родственников занимаются правоохранительные органы», — рассказала Андрей Литвинов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941665" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА Регнум сообщало, что 34-летняя россиянка Ольга Иделевич заморила голодом собственного шестилетнего сына Омара в Мексике. Женщина перебралась из России в Мехико, где родила ребенка от местного жителя.

30 декабря Ольга позвонила в полицию Мехико и сообщила, что её сын Омар чувствует себя плохо. Прибывшие на место оперативники обнаружили в одной из квартир в районе Бенито Хуарес мальчика в ужасающем состоянии. Ребёнок был сильно истощён и обезвожен, находился практически в бессознательном состоянии и больше походил на живой скелет. Полицейским Ольга заявила, что плохо говорит по-испански, и уклонилась от допроса по поводу состояния её сына. Вскоре девушка покинула квартиру и скрылась в неизвестном направлении.

Соцсети

Мальчика экстренно госпитализировали, за его жизнь боролись врачи, однако помочь ребёнку уже не могли — 31 декабря Омар скончался в больнице в полном одиночестве. Мать так и не объявилась, чтобы навестить умирающего сына.

Предварительно установлено, что причиной смерти ребёнка стало систематическое недоедание.

По данным мексиканских СМИ, в Мехико Ольга занималась проституцией и подрабатывала в местных клубах. Сообщается, что в конце декабря девушка оставила сына дома одного без еды, воды, света и тепла, а сама отправилась на заработки.

В разговоре с ИА Регнум родственники Ольги Иделевич заявили, что не верят в виновность девушки.

«У нас неидеальная семейка, но более-менее адекватная. Но чтобы заморить кого-то голодом — я очень сильно сомневаюсь, чтобы Оля могла пойти на это. У нас в семье дураков нет, да и с какими-то психологическими отклонениями тоже. Очень не верится, что Оля могла сделать что-то подобное», — рассказал брат девушки Алексей.

Соцсети

Кроме того, Алексей рассказал, что его сестра всегда вела праздный образ жизни, любила тусовки, ночные клубы и активно пользовалась своей привлекательностью, чтобы получать выгоду от многочисленных ухажёров.

Также мужчина отметил, что семья не планирует забирать тело Омара из Мексики для захоронения его в России.