Москва, 16 января, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Жительницу Москвы, которая ранее оскорбительно высказывалась в адрес строителей, проверят ещё по четырём уголовным статьям, включая государственную измену. Об этом сообщил 16 января Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отмечается, что ей грозит до 25 лет колонии. В публикации уточняется, что к статье УК РФ «Хулиганство» могут прибавиться ст. 275 («Госизмена»), ст. 275.1. («Сотрудничество с иностранной организацией»), ст. 242 («Распространение порнографии») и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды»).

В сообщении также говорится, что во время пребывания москвички в следственном изоляторе сотрудники правоохранительных органов изучили телефон женщины. Следователи якобы обнаружили её переписку с украинскими радикалами, в которой она заявила о желании сотрудничать с СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

Ростовский областной суд 3 декабря вынес приговор двум жителям Запорожской области — гражданам Украины за передачу ВСУ данных о российских военных. Их признали виновными в шпионаже и приговорили к 15 годам колонии. Информацию они передавали в августе 2022 года.

6 декабря жителя Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за поддержку ВСУ и передачу украинской стороне сведений о российской армии. Находясь в городе Феодосии в августе 2022 года, он осуществил перевод денежных средств в адрес специального фонда, оказывающего поддержку Вооружённым силам Украины. Кроме того, в марте 2023 года мужчина собрал и передал через чаты в мессенджере, контролируемые украинским министерством обороны, фотографии и координаты мест дислокации десантного и военного кораблей Черноморского флота.