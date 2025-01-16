Москва, 16 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день россияне могут отправить деньги с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в девять стран. Об этом 16 января сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За год их число выросло почти вдвое. В конце 2023 года их было только пять. Теперь в числе доступных направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Более 90% от общего числа международных переводов физлиц из России приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Отмечается, что также растёт число иностранных банков, принимающих деньги через СБП по номеру телефона. Сейчас их как минимум 50. В сентябре 2023 года таких иностранных финансовых организаций было 37.

Эксперты отмечают, что процесс тормозит тот факт, что многие государства-партнёры боятся вторичных санкций. Однако, несмотря на сложности с трансграничными платежами и вторичными санкциями, игроки находят новые возможности.

«Спрос на переводы за границу по СБП, вероятно, продолжит расти. Это обусловлено удобством, скоростью и относительно низкими комиссиями таких переводов, а также расширением географии доступных стран», — отметил директор продукта Method финтех-компании Paygine Артём Журавлёв.

Как сообщало ИА Регнум, директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина в ноябре 2023 года сообщила, что для граждан России стали доступны переводы через систему быстрых платежей в пять стран. Она уточнила, что соответствующие перечисления работают в том числе из ВТБ и «Альфа-банка», в приложениях которых стало возможным перевести деньги по СБП в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

В начале января в Банке России сообщили о том, что некоторые карты Visa и MasterCard исчерпали срок действия сертификатов безопасности. Представитель регулятора пояснил, что это может вызвать определённые сложности. В частности, карты могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах. Эти случаи банки будут решать путём завершения настроек или оперативной замены устройств.