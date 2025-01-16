Сент-Пол, США, 16 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Необычный гол российского нападающего Василия Подколзина позволил команде «Эдмонтон Ойлерз» вырваться вперёд, а затем и победить (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».

Matt Krohn/AP/TASS

Игра состоялась 16 января на площадке «Миннесоты». На 4-й минуте гол в ворота «Ойлерз» забил Мэтт Болди, а через 13 минут — австрийский форвард Марко Росси. Затем счёт сравняли канадские нападающие «Эдмонтона» Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Во втором периоде отличились форвард «Миннесоты» Райан Хартман и запасной капитан «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс.

Курьёзный гол Подколзин забил в начале третьего периода при счёте 3:3. Выполняя передачу Дарнеллу Нёрсу, 23-летний форвард попал в конёк защитника «Миннесоты» Деклана Чисхольма, после чего шайба отлетела в ворота Филипа Густавссона. Для Подколзина гол стал шестым в сезоне.

Пятое очко за семь минут до конца третьего периода «Эдмонтону» принёс Макдэвид.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Подколзин в ходе драки с защитником «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозоном разбил ему лоб и отправил в нокдаун. Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ. Оба игрока получили по пять минут штрафа. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Эдмонтона», Подколзин отметился результативной передачей.