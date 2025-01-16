Москва, 16 января, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку в отношении сотрудников группы дошкольного образования одной из школ Подольска, после того, как ребёнок потерял зрение, наткнувшись на карандаш. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Инцидент произошёл во время возвращения детей в помещение образовательного учреждения с утренней прогулки в конце лета 2024 года. Но виновных в несчастном случае до сих пор не установили. Администрация образовательного учреждения провела своё расследование произошедшего, но так и не установила, по каким причинам и по чьей вине пострадала девочка. После этого родители пострадавшей обратились в следственный отдел с заявлением. В правоохранительных органах после этого начали проводить проверку.

«По данным, полученным от родителей пострадавшего ребёнка, по адресу ул. Академика Доллежаля 4-летняя девочка получила травму левого глаза в результате непреднамеренного контакта с карандашом, находившимся в руке другой воспитанницы. Это произошло, когда воспитатель отвлеклась от присмотра за двумя девочками, которые занимались рисованием во время утренней прогулки», — сообщил источник.

Педагог услышала крик ребёнка и увидела, что малышка держится рукой за глаз. Девочку отнесли к фельдшеру, а затем вызвали скорую и госпитализировали в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского.

«У несовершеннолетней было диагностировано обширное проникающее роговичное ранение с выпадением оболочек левого глаза, ранение с потерей зрительных функций, травматический разрыв радужки, травматический частичный гемофтальм», — рассказал собеседник агентства.

Травма оказалась слишком обширной, спасти зрение медикам не удалось. В настоящий момент ребёнку уже провели две операции, в мае девочке предстоит ещё одно оперативное вмешательство. Врачи стараются сохранить пострадавший глаз, чтобы его не пришлось удалять. О возможности восстановить зрение речи не идёт.

По факту произошедшего несчастного случая Следственный комитет проверяет подольскую МОУ «СОШ № 34» по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и устанавливает все обстоятельства произошедшего.