Стокгольм, 16 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Швеция активно закупает вооружения и наращивает свою армию, чтобы подготовиться к потенциальной войне с Россией. Об этом пишет National Interest.

TASS/IMAGO

«Будучи самой новой страной — участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что для подготовки к потенциальной войне с Россией шведская армия закупила более 40 немецких танков Leopard 2A8, а также активно модернизирует существующие образцы военной техники.

Как передаавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса наращивать военные расходы и готовиться к войне. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, добавил он.

Как заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен, Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения НАТО с Россией. По мнению Малинена, если дело дойдёт до вооружённого конфликта в Северной Европе, то никакой сухопутной войны с Россией не произойдёт, а будут лишь потерпевшие поражение страны.

Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отметил Путин и подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.