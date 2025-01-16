Москва, 16 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Добровольца СВО Аскара Кубанычбека, осуждённого в Киргизии на 10 лет за участие в спецоперации, задержали в Ростове-на-Дону. Боец пытался объяснить ростовским полицейским, что он уже является гражданином России и на руках у него есть все документы, подтверждающие гражданство РФ и участие в СВО, но сотрудники попросили военнослужащего «качать права у себя дома, а не здесь». В отношении сотрудников МВД, задержавших бойца, проводится проверка.

ИА Регнум Аскар Кубанычбек

Днем 11 января сотрудники МВД на вокзале в Ростове-на-Дону первый раз задержали Аскара Кубанычбека. Полицейские несколько часов продержали молодого человека в отделении, и Аскар пропустил свой поезд до Москвы, где должен был встретиться с отцом, который нуждается в помощи по состоянию здоровья. После пары часов в отделении полиции бойца СВО отпустили.

«Я ждал свой поезд на вокзале. Ко мне подошли сотрудники полиции и отвели в отдел, чтобы проверить документы. Я им показал военный билет, документы из своей части, паспорт гражданина России. Через несколько часов меня отпустили, но я опоздал на поезд и пришлось покупать новый билет», — рассказал Аскар.

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Аскару пришлось купить новый билет на ближайший поезд до Москвы.

«На этом же вокзале, пока я ждал новый поезд, меня задержали снова. Полицейские сказали, что я нахожусь в международном розыске и не имею права находиться в России. Хотя я им ещё раз показал и паспорт, и военный билет, и статьи в российских СМИ про меня, но они сказали, что им всё равно», — вспоминает Аскар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/8NGKAbkva" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Участник СВО из Киргизии рассказал о задержании

Участник СВО поделился с ИА Регнум, что сотрудники полиции ему грубили и на его слова, что он защищает интересы России и давно является гражданином страны, отвечали: «Права будешь качать у себя в Киргизии».

«Я просил позвонить моему командованию, но мне сказали, что уже сообщили в Киргизию, что поймали меня, и больше никуда звонить не будут», — поделился Аскар.

ИА Регнум Аскар Кубанычбек

В отделе полиции мужчина провёл сутки. Его отпустили только утром, после того как к истории подключились главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова и её коллега по СПЧ Кирилл Кабанов.

Аскар купил ещё один билет на поезд и днем 13 января наконец-то встретился с отцом в Москве. Мужчина обратился за поддержкой в Общественную палату РФ. В Общественной палате уточнили, что в отношении сотрудников, которые задерживали Аскара, проводится проверка и ситуация находится на контроле у прокуратуры и Министерства обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 2012 года мужчина жил в Москве и работал помощником оператора в кино. После начала СВО в 2022 году Аскар принял решение отправиться на фронт и помочь в обороне Донбасса. Там он стал рядовым в миномётном расчете.

Но когда он узнал о болезни отца, то был вынужден вернуться на родину в Киргизию, где ему грозил срок за участие в СВО. После этого мужчине удалось выбраться обратно в Россию, где он попросил предоставить ему политическое убежище и гражданство.