Москва, 16 января, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Сервис «VK видео» на новогодних праздниках обогнал видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей, сообщили в четверг, 16 января, в компании Mediascope. Третье место занял сервис RuTube.

Александр Кряжев/РИА Новости

Среднесуточное число пользователей «VK видео» составило 41 млн человек. Рекорд был установлен 8 января, когда аудитория составила 42 млн человек.

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов на новогодние праздники (29.12.01.08.2024.2025): «VK видео» — 41 млн человек, YouTube — 33 млн человек», — сказано в сообщении.

Впервые «VK видео» обогнал YouTube по числу пользователей 22 декабря 2024 года, когда его аудитория составила 40,4 млн пользователей, а аудитория YouTube — 40 млн пользователей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе VK сообщили, что по итогам новогодних каникул в социальной сети «ВКонтакте» было зафиксировано рекордное количество просмотров клипов, увеличение объёма созданного контента и числа знакомств. Общее время просмотра контента в «VK Видео» увеличилось в четыре раза — до 2,2 млрд минут в сутки. Самыми востребованными стали фильмы, сериалы и развлекательные шоу VK Originals.

Пресс-служба «МегаФона» ранее сообщила, что в ходе новогодних праздников россияне активнее всего смотрели видео в VK и «Кинопоиске», а поздравляли друг друга в Telegram и WhatsApp. Традиционные звонки продолжили терять популярность, отмечалось в сообщении.