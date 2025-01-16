Москва, 16 января, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России поразили военные аэродромы, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), проинформировал 16 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что работа велась оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Ранее российские силы нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, были поражены цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы ВСУ в 132 районах.

Как передавало ИА Регнум, российские силы ликвидировали в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) командование 1-й бригады оперативного назначения Нацгварции Украины имени Петра Дорошенко, которую также называют «президентской».

По информации Минобороны, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 575 дронов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 352 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.