Париж, 16 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Франция должна принимать участие во всех переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 16 января в интервью радиостанции RTL заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эту необходимость он пояснил общеевропейской безопасностью.

«Важно, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целостности этой страны, но затронуты также прямые интересы безопасности Европы», — подчеркнул глава МИД.

Барро напомнил, что у Парижа «нет табу» в вопросе участия России в переговорах.

Как передавало ИА Регнум, газета Telegraph сообщила, что лидеры Британии и Франции тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что премьер-министра Соединённого Королевства Кир Стармер не полностью склонен к такому решению в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

24 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что президент Франции является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. Отмечалось, что для этих целей он намеревался направить до 100 тыс. военных в зону проведения спецоперации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Министр иностранных дел страны Андрей Сибига 15 января в контексте плана избранного президента США Дональда Трампа о скорейшем завершении конфликта подтвердил, что Украина не отказалась от принципа не вести прямые переговоры с российским лидером. Он отметил, что на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался.

Пресс-секретарь президентаРФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Представитель Кремля напомнил, что для выхода на мирную Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.