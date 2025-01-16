Москва, 16 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет внесли в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Его подготовили группа депутатов от фракции ЛДПР и сенаторы. Документ предполагает увеличение размера выплат с 40% до 60% от среднего заработка родителя.

«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребёнком на уровне 60% (от) среднего заработка», — говорится в пояснительной записке.

В документе прописаны изменения, которые предлагается внести в статью 15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Кроме того, в случае принятия законопроекта будут внесены изменения в статью 11.2 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Авторы инициативы также предложили установить минимальный размер такого пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребёнка. В документе отмечается, что сейчас вышедшие в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от среднего заработка.

В случаях, когда женщина не работала, была уволена из-за закрытия организации или стала матерью во время обучения в вузе, ей назначают минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля. Подчёркивается, что эта сумма меньше размера регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.