Лукашенко заявил, что Белоруссия нуждается во второй АЭС
Минск, 16 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Необходимость строительства второй атомной электростанции всё острее ощущается в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 16 января во время посещения Минского городского технопарка.
В ходе мероприятия было отмечено, что в стране увеличивается потребность в электроэнергии. Она нужна и промышленности, и гражданам. В частности, постоянно расширяется парк электромобилей.
«Всё больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — привело слова главы государства БелТА.
В начале июля 2024 года в ходе встречи с главой президентской администрации Дмитрием Крутым и послом Белоруссии в России Александром Рогожником Лукашенко сообщил, что вопрос строительства второй АЭС прорабатывается. Он подчеркнул, что стране нужно смотреть вперёд, а излишков электроэнергии никогда не будет.
Единственная в Белоруссии АЭС работает в городе Островце Гродненской области. Как сообщало ИА Регнум, её построили по российскому проекту ВВЭР-1200 в соответствии с соглашением, подписанным в марте 2011 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй энергоблок — в 2023 году.
Лукашенко ранее назвал первую АЭС прорывом и «частью независимости» Белоруссии. В марте 2023 года он отмечал, что атомная станция заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн.