Минск, 16 января, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Необходимость строительства второй атомной электростанции всё острее ощущается в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 16 января во время посещения Минского городского технопарка.

Наталия Федосенко/ТАСС

В ходе мероприятия было отмечено, что в стране увеличивается потребность в электроэнергии. Она нужна и промышленности, и гражданам. В частности, постоянно расширяется парк электромобилей.

«Всё больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС», — привело слова главы государства БелТА.

В начале июля 2024 года в ходе встречи с главой президентской администрации Дмитрием Крутым и послом Белоруссии в России Александром Рогожником Лукашенко сообщил, что вопрос строительства второй АЭС прорабатывается. Он подчеркнул, что стране нужно смотреть вперёд, а излишков электроэнергии никогда не будет.

Единственная в Белоруссии АЭС работает в городе Островце Гродненской области. Как сообщало ИА Регнум, её построили по российскому проекту ВВЭР-1200 в соответствии с соглашением, подписанным в марте 2011 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй энергоблок — в 2023 году.

Лукашенко ранее назвал первую АЭС прорывом и «частью независимости» Белоруссии. В марте 2023 года он отмечал, что атомная станция заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн.