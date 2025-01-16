Москва, 16 января, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Два релейных шкафа поджёг неизвестный ночью 16 января на железной дороге в Москве, сообщили журналистам в экстренных службах российской столицы.

Известия/Александр Казаков

Источник уточнил, что поджог был совершён на Ярославском направлении.

«Ночью на участке железной дороги Москва-3 — Маленковская огнём повреждены два релейных шкафа», — сказал собеседник, которого цитирует «РИА Новости».

Согласно предварительным сведениям, преступник действовал в одиночку. Правоохранители ведут его розыск. Они устанавливают личность злоумышленника по записям камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре полицейские задержали четырёх человек, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на станции Храпуново Горьковского направления в Московской области. Согласно данным правоохранительных органов, задержанные совершили преступление по указанию неизвестного куратора, который связывался с ними по мессенджеру и обещал им денежное вознаграждение.

15 ноября ФСБ задержала подростка, который, по версии силовиков, планировал поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Кировской области. Диверсия могла могла повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов. Подозреваемый заявил, что кураторы с Украины обещали заплатить ему за выполненное задание 25 тыс. рублей.