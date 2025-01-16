Тегеран, 16 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Израиль может сорвать соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 16 января предупредил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иван Шилов ИА Регнум

В заявлении пресс-службы элитных частей Вооружённых сил Ирана, опубликованном на официальном сайте, КСИР призвал поддерживать боеготовность на случай новых военных столкновений.

КСИР выразил солидарность с другими участниками фронта исламского сопротивления Газы, а также предупредил о возможном срыве «сионистским дьяволом» договорённостей и напомнил о важности поддерживать боеготовность для «противостояния новым войнам и преступлениям».

«Мы надеемся провести в мечети Аль-Акса [в Иерусалиме] молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем», ― говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и движением ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Как уточнил премьер-министр Катара, министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность всемирной организации оказать поддержку в реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал стороны выполнять свои обязательства и обеспечить полное осуществление соглашения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что информацию о переговорах о перемирии в секторе Газа можно воспринимать со сдержанным оптимизмом.

Высокопоставленный представитель Белого дома считает, что при принятии решения палестинским движением ХАМАС не освобождать заложников в рамках сделки с Израилем возможна эскалация конфликта в секторе Газа. По его словам, в этом случае удерживаемые заложники погибнут.