Волгоград, 16 января, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Предварительная сумма ущерба от ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда, которое случилось в Волгоградской области в июле 2024 года, превысила 117 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета РФ Виктор Козлов 16 января «РИА Новости».

Светлана Самсонова/РИА Новости

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 млн рублей, однако эта сумма не является окончательной», — сказал Козлов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет. В этот момент там проходил пассажирский поезд № 491 Казань — Адлер, в котором, по данным РЖД, находились 803 пассажира. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате сошли с рельсов девять вагонов, семь опрокинулись. Ушибы и ссадины получили больше ста человек, 30 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, 43-летний водитель получил тяжёлые травмы и скончался в больнице 7 августа.

ЧП привело к задержкам в движении пассажирских поездов. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Позже оно было передано в отдел по расследованию особо важных дел Западного МСУТ СК России в Ростове-на-Дону.