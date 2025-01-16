Токио, 16 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В Японии возросла вероятность мощного землетрясения магнитудой 8–9 в разломе Нанкай, расположенном к юго-востоку от японского острова Хонсю. Об этом 16 января со ссылкой на правительственную комиссию по исследованию сейсмической активности сообщил телеканал NHK.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

В ближайшие 30 лет вероятность такого события специалистами оценивается в 80%. По прогнозам экспертов, землетрясение произойдёт к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. Жертвами природного явления могут стать до 323 тыс. местных жителей.

В течение 40 лет вероятность стихийного бедствия сейсмологи оценили до 90%, а в перспективе 50 лет — более 90%.

В 2018 году вероятность сейсмособытия оценивалась в 70–80%. По данным комиссии, последнее мощное землетрясение магнитудой 8 произошло в разломе Нанкай 78 лет назад ― в декабре 1946 года.

Как сообщало ИА Регнум, метеорологическое агентство Японии 9 августа 2024 года предупредило о большой вероятности мегаземлетрясения в стране. Предупреждение о возможном сильном землетрясении в районе разлома Нанкай метеорологи выпустили впервые в истории. Проверить уровень готовности к сейсмособытию призвали муниципалитеты в 29 префектурах страны.

По информации агентства, вероятность подземных толчков в данный момент выше обычной, однако это не означает, что землетрясения стоит ожидать в течение ближайшего времени.

13 января в Японии объявили предупреждение об угрозе цунами после произошедшего у побережья страны землетрясения. Оно действует для островов Кюсю, Сикоку и Амами. Для некоторых территорий высота волны может достигнуть одного метра. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Землетрясение ощущалось в японском городе Осаке.

17 ноября землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья Японии. Его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море.