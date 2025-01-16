Москва, 16 января, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Алексей Майшев/РИА Новости

«То, что мы выборочно делали на сегодняшний день, чётко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова уточнила, что Роспотребнадзор предложил компаниям проводить исследования каждой партии рыбы в лабораториях ведомства за счёт федерального бюджета. Она отметила, что речь идёт о том, что выловили в морских водах Краснодарского края и вокруг Крыма.

Глава ведомства добавила, что такая работа начнётся уже в полном объеме в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

2 января Министерство транспорта РФ проинформировало, что в результате крушения танкеров в Чёрное море попали около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.