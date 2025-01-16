Москва, 16 января, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Лидер рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отправился в тур для того, чтобы заработать на восстановление своего дома за 2,8 млн долларов, сгоревшего в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Илья Лагутенко

13 января издание «Октагон» сообщило, что Лагутенко, ранее покинувший Россию, лишился дома в Лос-Анджелесе из-за бушующих пожаров. По данным издания, Лагутенко владел двумя домами под Лос-Анджелесом, в том числе особняком, расположенным между Малибу и Лос-Анджелесом в посёлке Биг-Рок. В 2018 году он приобрёл его за $2,8 млн.

По данным источника, лидеру группы необходимо будет провести не менее 40 концертов, чтобы восстановить дом. При этом выступление группы стоит 8,5 млн рублей, половина из которых идёт Лагутенко как солисту.

«Со слов организаторов, «Мумий Тролль» любят за рубежом, концертов у группы больше, чем у остальных уехавших артистов», — указано в публикации.

Уточняется, что менеджмент артиста в настоящее время также активно принимает заказы на частные выступления.

Как передавало ИА Регнум, пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начали бушевать утром 7 января. Пламя уничтожило дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу полностью сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена, а также особняк актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.