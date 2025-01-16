Москва, 16 января, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что групповой удар высокоточным оружием выполнен в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию в Краснодарском крае для срыва подачи топлива по «Турецкому потоку», а также стал реакцией на недавнюю ракетную атаку с помощью ATACMS и Storm Shadow.

В результате удара, в частности, одной из успешно поражённых целей стало крупнейшее подземное хранилище газа в городе Стрые Львовской области на Украине, добавили в ведомстве.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все использованные для этого девять БПЛА сбили силы ПВО. При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Позже сообщалось, что оборудование станции восстановили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку ВСУ атаковать дронами распределительную станцию энергетическим терроризмом киевского режима.

Украинские войска ночью 14 января попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства. Все они уничтожены. В Минобороны уточнили, что киевский режим использовал для атаки шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также 31 дрон самолётного типа. В ведомстве подчеркнули, что на действия киевского режима, поддерживаемые Западом, Россия обязательно даст ответ.