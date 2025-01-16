Вашингтон, 16 января, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с президентом России Владимиром Путиным, когда не договорился с ним об урегулировании украинского конфликта до его начала. Об этом пишет American Conservative.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и президент США Джо Байден

«В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий», — указано в публикации.

В издании также уточнили, что ещё одной ошибкой Байдена стала вера в то, что российская экономика рухнет раньше, чем это сделает украинская армия.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Байден выступил с финальной речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

16 января Байден также выступил с прощальной речью, в которой выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности США.