ДНР, 16 января, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен командир взвода ВСУ Николай Каптур заявил, что на позициях в Курахово в ДНР сослуживцы оставили его со сломанной ногой одного. Об этом он рассказал журналистам.

РИА Новости/Павел Лисицын

Каптур служил в составе 33-й механизированной бригады украинских формирований. Пленный уточнил, что во время боя получил приказ командира роты оставить людей на позициях. После боец получил ранение. При этом остальным военнослужащим приказали покинуть указанное место.

«Все ушли, а я был брошен своими со сломанной ногой. После чего решил сдаться в плен», — сказал пленный, слова которого приводит «РИА Новости».

Каптур также развеял миф о плохом отношении к бойцам ВСУ, попавшим в плен к российским силам. Собеседник уточнил, что военнослужащие ВС РФ делились с ним последней едой и водой, а также оказали медицинскую помощь. Пленный добавил, что благодарен российским бойцам за заботу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря появилась информация, что боец ВСУ сдался в плен бойцам ВС РФ в Курской области, прочитав листовку. В ней было указано, что добровольно сдавшимся дадут возможность позвонить семье и попасть в обменные списки.

В конце декабря также стало известно, что на кураховском направлении российские штурмовики взяли в плен двоих украинских военных. Один украинский боец был одет в тулуп, который он взял в доме у местного жителя. Второй надел женскую дублёнку.

В начале января боец ВСУ Кирилл Исинбаев, которого российские военные взяли в плен в Курской области, рассказал, что командиры обманом отправили его подразделение на передовую для участия в штурме. По словам пленного, украинские военные не сразу поняли, что под предлогом ротации их перебросили в приграничье российского региона.