Вашингтон, 16 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Украинские власти разочарованы «осторожным» подходом премьер-министра Великобритании Кира Стармера к вопросу поддержки Украины. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Официальные лица, близкие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно», — указано в публикации.

В материале уточняется, что штаб Зеленского также не устраивает и то, что Стармер слишком долго планировал свою поездку на Украину. При этом, как отметили в агентстве, британский премьер надеется, что его текущий визит и объявление о новом пакете военной помощи улучшат его репутацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 16 января стало известно, что Стармер впервые прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнёрстве» между странами. Ожидается, что британский политик обсудит с Зеленским гарантии безопасности, которые Лондон может предложить Киеву, в частности, возможность участия миротворцев в постконфликтном урегулировании.

Британские и французские лидеры, по информации газеты Telegraph, тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что Стармер не полностью склонен к такому решению в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.