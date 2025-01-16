Минск, 16 января, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Запад планирует с помощью находящихся за рубежом белорусских экстремистов захватить приграничные районы Белоруссии и ввести туда «миротворческие» силы. Об этом 16 января в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

ТАСС/ EPA/ARTUR RESZKO

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования <…> экстремистских формирований в вооружённой операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Белоруссии», ― уточнил глава белорусского Совбеза.

Вольфович указал, что в рамках «антибелорусской кампании» продолжается поддержка радикальной оппозиции ради свержения действующей власти. По его словам, подготовка «боевиков» ведётся в Польше и на территории Украины с привлечением западных специалистов.

Александр Вольфович заметил, что для Запада белорусские граждане стали расходным материалом. Зарубежные кураторы и украинские спецслужбы склоняют белорусов к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий, вербуют их для создания схронов с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые затем используются для терактов и диверсий в Белоруссии и России.

Как передавало ИА Регнум, белорусский государственный телеканал ОНТ в конце ноября сообщил, что в Белоруссии всё настойчивее обсуждается военное вторжение в страну. По данным канала, план, разработанный оппозицией и её западными кураторами, предусматривает проникновение на территорию республики вооружённых групп из Польши, Литвы и с Украины. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, расположенный на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооружённого нападения на страну. Но нападение на республику приведёт к началу третьей мировой войны, подчеркнул белорусский лидер.

В докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН отмечено, что в 2025 году западные страны с целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских граждан. Вместе с тем авторы документа уточняют, что в Брюсселе не верят в скорую политическую трансформацию Белоруссии.