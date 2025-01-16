Вашингтон, 16 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден выступил перед американцами с прощальной речью, в которой выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности Соединённых Штатов. Выступление транслировалось на американских телеканалах.

TASS/EPA/MANDEL NGAN / POOL

«Моя глубокая благодарность членам моей администрации, а также служащим и сотрудникам экстренных служб по всей стране и за её пределами. Спасибо за вашу службу. Наши военнослужащие и их семьи — для меня было величайшей честью быть вашим главнокомандующим», — отметил он в начале своей речи.

Глава государства также поблагодарил вице-президента США Камалу Харрис, назвав её вместе с супругом частью своей семьи. Особую благодарность он выразил своей жене Джилл Байден.

«Я всё ещё верю в идею, за которую стоит Америка, — страну, где важны сила наших институтов и характер нашего народа, и это должно сохраняться. Теперь ваша очередь стоять на страже. Сохраните веру, будьте хранителями огня», — добавил он.

Байден уточнил, что за 50 лет работы на благо страны он остался верен её ключевым ценностям, а завершил уходящий президент своё прощальное выступление словами «Я люблю Америку».

Как передавало ИА Регнум, 13 января Байден выступил с финальной речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.