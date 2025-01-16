Шарыповский район, Красноярский край, 16 января, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Девятилетний школьник погиб под снежным завалом в Шарыповском районе Красноярского края. Его искали несколько часов, сообщила 16 января пресс-служба краевого управления СК России.

СК РФ

Накануне в деревне Росинка четверо детей отправились к оврагу, возле которого намело сугроб. Они прыгали со снежной возвышенности в овраг, пока в какой-то момент плотная корка снега не обрушилась. Одного из мальчиков засыпало снегом.

Ночью его тело нашли местные жители и сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются, добавили в СК.

В полиции добавили, что мать сообщила о пропаже мальчика, после чего начались поиски.

«Тело мальчика обнаружено за пределами деревни. Предварительно, ребёнок упал в овраг со снегом», — сообщается в Telegram-канале управления МВД по Красноярскому краю.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года на территории гостиничного комплекса в Казани семерых детей завалило сошедшим со склона снегом. Родители самостоятельно откопали детей, один из них травмировал ногу. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.