Москва, 16 января, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов через Украину, он превращает политику в театр. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.

«Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа. Это наносит ущерб всему Евросоюзу», ― подчеркнул в беседе с ТАСС политик.

Он добавил, что в конечном итоге на этом зарабатывают западные страны Европы, потому что восточные страны Евросоюза теряют конкурентоспособность. По словам Данко, им приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию.

Говоря об атаке Украины на инфраструктуру «Турецкого потока» и энергетическом терроризме, вице-спикер Парламента Словакии отметил, что это только часть проблемы, сама она намного сложнее.

«Мы воспринимаем эту энергетическую проблему как политическое давление. И не столь существенно то, откуда и каким образом попадает газ к нам, но важно, каким образом мы хотим это решить», ― отметил Данко.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что адекватность Зеленского, который использует нецензурную лексику в ходе интервью, является отдельным вопросом. Он также напомнил о заявлении главы киевского режима от 2021 года, когда он призвал уехать в Россию ради блага своих детей граждан Украины, которые идентифицируют себя как русские.

Срок полномочий Зеленского на посту главы государства завершился 20 мая, однако дата выборов так и не была назначена. В Киеве объяснили это введённым на территории Украины военным положением.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что нынешнее руководство Украины потеряло легитимность. Отменив президентские выборы, которые должны были состояться на Украине в мае 2024 года, Зеленский утратил легитимность. В украинской конституции нет указаний о продления полномочий президента даже в условиях военного положения, добавил российский лидер.

Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом» на транзит природного газа в европейские страны через территорию Украины. Из-за этого Россия прекратила поставки газа с 1 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что принятое Киевом в интересах США решение о прекращении транзита российского газа ослабит экономический потенциал ЕС и самым негативным образом скажется на уровне жизни жителей стран — участниц объединения.