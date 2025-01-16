Киев, 16 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнёрстве» между странами. Об этом сообщила 16 января газета Guardian.

irsty Wigglesworth/AP/TASS Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Стармер впервые совершает визит на Украину в должности главы британского правительства. Перед этим он заявил о «более тесном, чем когда либо» сотрудничестве с киевским режимом.

«Две страны подпишут соглашение о партнёрстве, чтобы углубить существующие оборонные отношения, с предложением дальнейшей военной помощи Киеву на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку», — отметило издание.

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