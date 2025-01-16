Москва, 16 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Евгений Лубинец признался, что в ходе конфликта убил мирного жителя в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом боец Вооружённых сил Украины рассказал 16 января в беседе с «РИА Новости».

РИА Новости/Павел Лисицын

Лубинец сообщил, что до службы работал монтажником в Киевской области. По словам мужчины, мобилизовали его насильно. После подготовки в учебном центре в Житомирской области его зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили воевать в Курахово. В обязанности военного входило наблюдение за перемещением российских войск и техники.

Украинский пленный рассказал, что вместе с сослуживцами пошёл добывать провиант — еду, воду, тушёнку, макароны. Мирный житель пытался оставить лучшие продукты для себя, из-за чего возникла словесная перепалка.

«Я пытался его успокоить. Моё оружие не было на предохранителе, я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно», ― рассказал военнопленный.

При этом он отметил, что со стороны сослуживцев подобных случаев не происходило.

Как сообщало ИА Регнум, ранее беженка Елена Николаенко рассказала, что украинские военные грозили «убрать» половину оставшегося населения Селидово в ДНР. По её словам, мирных жителей ВСУ называли «ждунами» прихода российской армии и заявляли, что их слишком много.

Также, по свидетельству местных жителей, украинские военные убили 12 человек в Селидово около единственной скважины с водой.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, в том числе это касается города Селидово.

Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВСУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, которые расстреляли 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово.