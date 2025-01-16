Москва, 16 января, 2025, 08:45 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года Россия вернула с территории Украины 2466 военнослужащих. За этот период состоялось 30 обменов. Это следует из подсчётов данных Министерства обороны РФ, которые привёл 16 января ТАСС.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Почти половина российских военных (1266 человек) вернулись в Россию в 2024 году. За год провели десять обменов ― 3 и 31 января, 8 февраля, 31 мая, 25 июня, 17 июля, 24 августа, 14 сентября, 18 октября и 30 декабря, когда на родину были возвращены 150 бойцов Вооружённых сил России.

В 2023 году было восемь обменов. 8 января возвратили 50 российских бойцов, 4 февраля ― 63, 16 февраля ― 101, 7 марта ― 90, 10 апреля ― 106, 26 апреля ― 40, 6 мая ― 3, 11 июня ― 94. За этот год всего освободили 547 военных. Ещё 628 российских бойцов вернули в 2022 году в рамках 11 обменов.

15 января состоялся первый в 2025 году обмен. Россия вернула 25 бойцов. В ответ Украина получила аналогичное количество военных, входящих в состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Россия и Украина провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек. После возвращения в РФ освобождённые военные пройдут полное лечение и реабилитацию. Как заявили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

В конце прошлого года Москва и Киев провели также при посредничестве ОАЭ большой обмен в формате 150 на 150. При этом в начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет забирать. Омбудсмен отметила, что Украина затягивает обмен пленными при том, что украинские военные находятся в РФ уже более года.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает обсуждать вопросы обмена военнопленными. Он подчеркнул, что для России важна жизнь каждого бойца, который оказался в плену.