Воронеж, 16 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Более десяти украинских беспилотников ночью атаковали Воронежскую область и нефтебазу в Лисках. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил 16 января в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минувшей ночью территорию трёх районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе», — написал Гусев.

Люди в результате налёта не пострадали. Имущество граждан, по предварительным данным, не повреждено, отметил он.

На нефтебазе после атаки вспыхнул пожар. Сначала тушение осложнялось угрозой повторных атак. В настоящее время борьбу с огнём ведут усиленные пожарные расчёты, задействованы десятки единиц техники и два пожарных поезда. Два соседних региона направили в Лиски дополнительные силы, добавил губернатор.

Угрозы для населения нет, пожар на нефтебазе не отразится на ситуации с топливом в Воронежской области, заверил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев проинформировал, что в результате падения нескольких украинских БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в Воронежской области. На место прибыли оперативные службы.