Москва, 16 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Символичным выглядит то, что киевский режим продлил режим военного положения на Украине до 9 мая. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 16 января «РИА Новости».

TASS /EPA/SEDAT SUNA

Ранее Верховная рада поддержала продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая. Срок должен был истечь 8 февраля, соответствующий режим ввели на Украине 24 февраля 2022 года.

«Очень символично, что режим Зеленского собрался воевать именно до 9 мая. Видимо они, как и их идейные вдохновители фашисты, понимают, что им осталось недолго воевать и 9 мая наша страна будет праздновать победу не только над фашистами, но и неонацистами, захватившими власть на Украине», — сказал Рогов.

Он выразил уверенность, что киевский режим, во главе которого стоит Владимир Зеленский, обречён. После его капитуляции жители подконтрольных Киеву регионов, по словам Рогова, будут отмечать и победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году, и победу над «бандеровским оккупационным режимом».

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