Рогов назвал символичным продление Киевом военного положения до 9 мая
Москва, 16 января, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Символичным выглядит то, что киевский режим продлил режим военного положения на Украине до 9 мая. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 16 января «РИА Новости».
Ранее Верховная рада поддержала продление срока действия военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая. Срок должен был истечь 8 февраля, соответствующий режим ввели на Украине 24 февраля 2022 года.
«Очень символично, что режим Зеленского собрался воевать именно до 9 мая. Видимо они, как и их идейные вдохновители фашисты, понимают, что им осталось недолго воевать и 9 мая наша страна будет праздновать победу не только над фашистами, но и неонацистами, захватившими власть на Украине», — сказал Рогов.
Он выразил уверенность, что киевский режим, во главе которого стоит Владимир Зеленский, обречён. После его капитуляции жители подконтрольных Киеву регионов, по словам Рогова, будут отмечать и победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году, и победу над «бандеровским оккупационным режимом».
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