Киев, 16 января, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Украине необходимо отказаться от использования доллара в качестве курсообразующей валюты и перейти к евро. Такое мнение высказала заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

Известия/Александр Казаков

«Если мы хотим стать частью Евросоюза, иметь доступ к их рынкам <…> мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Это неотвратимое будущее», — процитировало издание «Обозреватель» Рожкову.

При этом конкретных сроков перехода замглавы украинского нацбанка не назвала, но подчеркнула, что он не будет резким.

«Сейчас, в период вызовов <…> которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время <…> Мы будем избегать любых шоков», — указала Рожкова.

По её словам, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря прошлого года на Украине курс американского доллара достиг исторического максимума. По данным нацбанка, курс на эту дату составил 41,82 гривны за доллар. При этом банкиры спрогнозировали рост курса доллара выше 42 гривен.

Неназванный директор казначейства одного из крупных украинских банков заявил, что правительство заложило в бюджет на 2024 год курс на уровне 42,10 гривны за доллар.

В начале 2024 года Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив тем самым исторический максимум. На 4 января официальный курс доллара США установили на уровне 38,11 гривны, евро — 41,6 гривны. По данным регулятора, в целом за 2023 год украинцы купили американской валюты на сумму $4,793 млрд, из которых $1,026 млрд были куплены в декабре, что стало рекордным объёмом за 11 лет.

В августе украинцы активно переводили сбережения в иностранную валюту или забирали деньги с банковских счетов на фоне рекордного падения курса гривны. Так, объём гривневых вкладов с начала года сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до 9,5 млрд долларов в эквиваленте.