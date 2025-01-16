Москва, 16 января, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Некоторым украинцам выгоден конфликт в их стране, у них есть возможность развлекаться и тратить деньги в европейских странах. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко в интервью ТАСС.

TASS /Niviere David/ABACAPRESS.COM

Он признался, что его как политика и председателя политической партии обижают заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, так как они расходятся с реальностью.

«Потому что я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — сказал Данко и добавил, что таких украинцев устраивает конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что общество устало и от конфликта на Украине, и от беженцев, которые ведут в стране нескромную жизнь. По его словам, поляки насмотрели на молодых украинских мужчин, которые разъезжают на автомобилях последних моделей и заселяются в пятизвёздочные отели.

В Великобритании около 20 тыс. украинских беженцев рискуют остаться без работы из-за новых правил продления визы, сообщила газета The Telegraph.