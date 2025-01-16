Москва, 16 января, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Новый комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» успешно протестирован на массовых городских мероприятиях и в зоне СВО. О новинке рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Известия/Александр Казаков

Использовать системы РЭБ для защиты городов и инфраструктуры более безопасно, чем зенитно-ракетные комплексы, считают эксперты.

Комплексная зональная радиолокационная защита от беспилотников, разработанная челябинским радиозаводом «Полёт» (входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех»), успешно испытана. Новинка способна прикрыть площадь в несколько квадратных километров на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Сфера».

Комплекс эффективен на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, нейтрализовал более десяти боевых дронов противника, подтвердили в «Полёте».

«Комплекс предназначен для радиоэлектронной разведки. Определяем каналы управления и видеосигнала с дронов, затем система автоматически или вручную включает РЭБ», — пояснил гендиректор «Полёта» Алексей Науменко.

Отмечается, что системы РЭБ защищают от терактов с применением беспилотников, которые становятся всё доступнее. С разработками систем РЭБ хорошо справляется народный ОПК, но госкорпорации имеют больше возможностей для быстрого запуска новых разработок в серию.

Как объяснил ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев, такие изделия более эффективны против FPV-дронов, которые проще и дешевле использовать при атаке на гражданские объекты, чем беспилотники самолётного типа.

И если говорить о защите города или объекта, то важно помнить, подчеркнул Дмитриев, что даже если дрон будет уничтожен, это не гарантия безопасности — обломки могут наносить ущерб.

Как передавало ИА Регнум, боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с помощью своего комплекса вооружений может во время атаки заменить собою целое мотострелковое отделение, в состав которого входят боевая машина пехоты (БМП-2М), стрелки, пулемётчик и гранатомётчики. Об этом 6 января сообщили в «Ростехе».

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Су-57 можно эффективно применять для работы по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения, при этом малая заметность нового истребителя даёт возможность уничтожать цели противника даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны.