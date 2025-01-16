Киев, 16 января, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Шоссейная трасса на границе между Украиной и Белоруссией оказалась забаррикадирована различными препятствиями. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

На опубликованных кадрах видно, что на автодороге навалены валуны, строительный мусор, противотанковые ежи и другие объёмные препятствия.

При этом через лес тянется колючая проволока. Кроме того, с украинской стороны границы сидит сторожевой пёс.

Как сообщало ИА Регнум, Украина приступила к возведению фортификационных сооружений и огневых позиции на территории Волынской области, граничащей с Белоруссией, заявил 8 января представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. На границе также роют траншеи и окопы, создают опорные пункты, чтобы украинская армия могла противостоять любой угрозе.

7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Белоруссию в войну, которую страна может не выдержать. Белорусский лидер подчеркнул, что соответствующую команду украинский политик получил извне. При этом участие в войне станет тяжёлым испытанием для государства, добавил он.