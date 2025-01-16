Бухарест, 16 января, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Североатлантический альянс во главе с генеральным секретарём Марком Рютте намерен развязать третью мировую войну. Об этом заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Иван Шилов ИА Регнум

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии», — пояснил Джорджеску в эфире подкаста американского блогера и журналиста Алекса Джонса, опубликованного в соцсети X.

По мнению политика, без Румынии невозможно контролировать конфликт на Украине. В настоящее время в НАТО наблюдается раскол между избранным президентом США Дональдом Трампом, стремящимся прекратить конфликт, и выступающей за его продолжение Европой, заключил Джорджеску.

Как сообщало ИА Регнум, авиабаза НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии может быть использована в качестве плацдарма для начала войны альянса против России. Допустить подобного сценария нельзя, так как румынам не нужна война, утверждал Джорджеску.

24 ноября 2024 года выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик, глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов. 6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.