Вашингтон, 16 января, 2025, 07:05 — ИА Регнум. При урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. Об этом 15 января заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Надеюсь, что США будут участвовать в процессе урегулирования. И при таких переговорах нам предстоит как получить что-то ценное, так и отдать что-то другой стороне. И здесь вопрос о санкциях, об их отмене, будет играть роль», — привела слова Рубио на слушаниях в сенате газета The New York Times (NYT).

При этом он подчеркнул, что не станет публично обсуждать возможные договорённости, однако допустил обсуждение в ходе переговоров вопроса о нейтральном статусе Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате напомнил о неоднократных заявлениях избранного президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине должен закончиться, люди не должны умирать. Очевидно, что Украине и России придётся пойти на уступки, США необходимо добиваться этого баланса, добавил он.

В декабре 2024 года глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари США Марко Рубио, но тот отказал, сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. По словам главы государства, Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил Путин.