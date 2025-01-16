Групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, нанесённый Вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) утром 15 января, стал ответом как на вражескую атаку иностранным дальнобойным оружием Брянской области, так и на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор. В Минобороны уточнили, что ВСУ применяли дальнобойные ракеты ATACMS производства США и крылатые снаряды Storm Shadow британского производства, а также намеревались сорвать подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1057-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Любые провокации киевского режима не останутся без ответа, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Так, ВС РФ 15 января поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрые Львовской области.

Напомним, девять дронов ВСУ направили 11 января в село Гай-Кодзор, чтобы сорвать поставки газа в европейские страны. В ходе отражения атаки незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская», сбоев в работе не допущено.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на станцию возле Анапы энергетическим терроризмом. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 января назвал происходящее угрозой суверенитету стран Европы.

Попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, таким же количеством крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 31 беспилотным летательным аппаратом самолётного типа была предпринята ВСУ 14 января.

«При уничтожении ракет их обломками нанесён ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения», — писал в Telegram-канале 14 января бранский губернатор Александр Богомаз.

Ещё две британские крылатые ракеты воздушного базирования были сбиты 14 января над акваторией Чёрного моря.

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