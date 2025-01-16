Москва, 16 января, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Роскомнадзор за 2024 год зарегистрировал 135 случаев утечек баз данных. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум Мошенники

По информации издания, за минувший год Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, в которых аккумулировалось более 710 млн записей о россиянах.

Как сообщало ИА Регнум, корпорация Google собирается следить за пользователями, позволив рекламодателям использовать так называемый фингерпринтинг — метод идентификации устройств, основанный на анализе их программного и аппаратного обеспечения.

Ранее суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.

Одному человеку мошенники позвонили 13 тыс. раз в течение новогодних праздников.