Москва, 16 января, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Украинцы, воюющие в ВСУ в Донбассе, собираются после окончания боевых действий убивать сотрудников военкоматов. В этом признался «РИА Новости» один из пленных.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По словам украинского военного, его сослуживцы не раз говорили, что намерены поквитаться с военкомами за то, что их заставили пойти воевать.

«Говорят, что после войны военкомов всех будут валить. Мочить будут конкретно. Все говорят об этом: будут они валяться по обочинам с глотками перерезанными, с башками пробитыми, это стопроцентно», — сказал пленный, добавив, что и сам планировал прихватить «пару гранат».

Ранее пленные украинцы высказывали недовольство коррупцией в армии, плохим снабжением.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы «снесут» Владимира Зеленского, если тот распорядится снизить мобилизационный возраст до 18 лет. При этом сотрудников военкоматов будут убивать для защиты сыновей.

Кандидат от избранного президента США Дональда Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате пояснил, как он видит позицию Белого дома по завершению конфликта на Украине. Также он признал, что проблема Украины заключается в том, что заканчиваются украинцы.

Численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января на пресс-конференции в Варшаве.

Зеленский подписал закон, согласно которому юноши в возрасте 17 лет обязаны встать на воинский учёт.