Москва, 16 января, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Следователи изучают переговоры диспетчеров с командиром разбившегося под казахстанским городом Актау самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Следователи исследуют данные с самописцев воздушного судна вместе со специалистами Межгосударственного авиационного комитета, полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA).

Прорабатываются все возможные версии причин трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта Актау. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, спаслись девять из них. Всего в результате происшествия погибли 38 человек, 29 человек выжили.

Telegram-канал Baza 15 января опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося самолёта с диспетчерами. Согласно записи, диспетчеры несколько раз предлагали экипажу совершить посадку в одном из российских аэропортов, но лётчики сами приняли решение следовать обратно в Баку, а позднее запросили посадку в Актау.